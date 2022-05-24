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1 час назад

Туркмения возобновляет авиасообщение с Россией

TourDom

Авиакомпания «Туркменские авиалинии» открыла продажу билетов на регулярные рейсы из Ашхабада в Казань. Об этом во вторник 24 мая сообщает местное информагентство Orient.

Туркмения возобновляет авиасообщение с Россией
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Планируется, что полеты из Туркмении в Россию будут выполняться еженедельно по средам. В частности, из Ашхабада лайнер будет отправляться в 14:55 по местному времени и прибывать в столицу Татарстана в 16:30. Обратный вылет намечен на 19:00, в Туркмению туристы прибудут в 00:00.

Отметим, что регулярное авиасообщение между странами было прекращено в марте 2020 года, в момент начала пандемии коронавируса. До этого «Туркменские авиалинии» летали в Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Кроме того, авиакомпания возобновляет полеты в ОАЭ. Согласно программе в июне рейсы из Ашхабада в Дубай будут выполняться еженедельно по понедельникам.

По словам наблюдателей, во время пандемии «Туркменские авиалинии» пользовались популярностью у российских туристов, желающих отдохнуть в Таиланде. В частности, в условиях дефицита прямого авиасообщения между королевством и РФ, авиакомпания предлагала удобные стыковочные рейсы в азиатскую страну.

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