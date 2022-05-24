«Невский экспресс» будет чаще курсировать между столицами

Представители Федеральной пассажирской компании сообщили, что сформировано новое расписание поезда «Невский экспресс», который курсирует между Северной столицей и Москвой. В пресс-службе пояснили, что транспорт будет ездить четыре раза в неделю.

«Поезд будет отправляться с Московского вокзала Санкт-Петербурга в 06:50 (прибытие в Москву в 10:52), а с Ленинградского вокзала Москвы – в 19:40 (прибытие в Санкт-Петербург в 23:44)», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в поезде есть вагоны для сидения 1-го и 2-го класса, которые оборудованы биотуалетами и кондиционерами. В 1-м классе в стоимость проезда также входит питание, дорожный набор, печатная продукция и плед. Поезд будет курсировать по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.