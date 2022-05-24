Россияне назвали любимые направления отдыха в этом году

Россияне назвали любимые направления отдыха в этом годуТолько восемь процентов граждан выбрали для отдыха зарубежные курорты.
Опрос банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах» показал, что каждый четвертый (двадцать семь процентов) россиянин этим летом направится отдыхать на отечественные курорты.
Лишь восемь процентов респондентов планирует отдохнуть за рубежом, а двадцать четыре процента будут совмещать отдых и работу на собственной даче или в деревне.
Любопытно, что каждый пятый россиянин проведет отпуск дома, а двадцать шесть процентов вообще собираются отказаться от отпуска этим летом.