Россияне назвали любимые направления отдыха в этом году

Россияне назвали любимые направления отдыха в этом годуТолько восемь процентов граждан выбрали для отдыха зарубежные курорты.

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Опрос банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах» показал, что каждый четвертый (двадцать семь процентов) россиянин этим летом направится отдыхать на отечественные курорты.

Лишь восемь процентов респондентов планирует отдохнуть за рубежом, а двадцать четыре процента будут совмещать отдых и работу на собственной даче или в деревне.