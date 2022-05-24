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48 минут назад

Россияне назвали любимые направления отдыха в этом году

Inc-News

Россияне назвали любимые направления отдыха в этом годуТолько восемь процентов граждан выбрали для отдыха зарубежные курорты.

Россияне назвали любимые направления отдыха в этом году
Фото: Inc-NewsInc-News

Опрос банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах» показал, что каждый четвертый (двадцать семь процентов) россиянин этим летом направится отдыхать на отечественные курорты.

Лишь восемь процентов респондентов планирует отдохнуть за рубежом, а двадцать четыре процента будут совмещать отдых и работу на собственной даче или в деревне.

Любопытно, что каждый пятый россиянин проведет отпуск дома, а двадцать шесть процентов вообще собираются отказаться от отпуска этим летом.

Новости путешествий,ФК Открытие,Росгосстрах,
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