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1 час назад

Названо число планирующих летний отпуск за границей россиян в 2022 году

Lenta.ru

В 2022 году провести летний отпуск за рубежом собираются восемь процентов соотечественников. Такие показатели называет ТАСС со ссылкой на совместное исследование банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах».

Названо число планирующих отпуск за границей россиян в 2022 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно полученным данным, наибольшее число россиян (27 процентов) планируют отдохнуть в предстоящем летнем сезоне на отечественных курортах, еще 18 процентов не поедут на побережье, а отправятся в путешествие по стране.

24 процента отечественных туристов ждут лета, чтобы уехать на дачу, еще 20 процентов мечтают провести отпуск дома. За границей, в доступных сейчас для россиян странах, собираются отдохнуть лишь восемь процентов отпускников.

Кроме того, опрос показал, что 40 процентов респондентов не отказались от планов на лето после начала проведения спецоперации на Украине. При этом 24 процента опрощенных признались, что вынуждены были изменить место отпуска, еще восемь процентов вовсе отказались от отдыха из-за сложившейся ситуации.

Ранее в мае стало известно, что у 35 процентов россиян не хватает средств на отпуск мечты — его стоимость соотечественники оценили в 160 тысяч рублей. При этом респонденты заявили, что на недельный отпуск в 2022 году готовы потратить в среднем 37 тысяч рублей.

Новости путешествий,ФК Открытие,Росгосстрах,
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