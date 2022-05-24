Туристические агентства просят РЖД запустить поезда в Крым

Альянс туристических агентств (АТА) направил в Правительство РФ письмо (есть в редакции) с просьбой организовать регулярное железнодорожное сообщение силами ОАО «РЖД». Сейчас перевозками в Крым занимается компания «Гранд Сервис Экспресс» и мест в поездах катастрофически не хватает. На ближайшие 40–50 дней практически невозможно купить билеты в купе для одной семьи – остались только боковушки и верхние полки.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Представители АТА в письме напомнили, что заполняемость отелей в Крыму падает, но не из-за снижения количества желающих провести там летний отпуск. Многие потенциальные туристы, особенно из дальних регионов, просто не могут приехать на полуостров, так как не хватает поездов. Или вынуждены добираться на перекладных, например на автобусах с пересадками.

Главная причина железнодорожной перегрузки на этом направлении – закрытие аэропортов юга России. Купить билеты на самолет в Симферополь сейчас нельзя.

Неизвестно, удовлетворит ли РЖД просьбу турагентств. Корреспонденту TourDom.ru в ведомстве неопределенно ответили, что железнодорожными перевозками занимается «Гранд Сервис Экспресс».