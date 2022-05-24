Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
42 минуты назад

Туристические агентства просят РЖД запустить поезда в Крым

TourDom

Альянс туристических агентств (АТА) направил в Правительство РФ письмо (есть в редакции) с просьбой организовать регулярное железнодорожное сообщение силами ОАО «РЖД». Сейчас перевозками в Крым занимается компания «Гранд Сервис Экспресс» и мест в поездах катастрофически не хватает. На ближайшие 40–50 дней практически невозможно купить билеты в купе для одной семьи – остались только боковушки и верхние полки.

Туристические агентства просят РЖД запустить поезда в Крым
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Представители АТА в письме напомнили, что заполняемость отелей в Крыму падает, но не из-за снижения количества желающих провести там летний отпуск. Многие потенциальные туристы, особенно из дальних регионов, просто не могут приехать на полуостров, так как не хватает поездов. Или вынуждены добираться на перекладных, например на автобусах с пересадками.

Главная причина железнодорожной перегрузки на этом направлении – закрытие аэропортов юга России. Купить билеты на самолет в Симферополь сейчас нельзя.

Неизвестно, удовлетворит ли РЖД просьбу турагентств. Корреспонденту TourDom.ru в ведомстве неопределенно ответили, что железнодорожными перевозками занимается «Гранд Сервис Экспресс».

Несколько дней назад TourDom.ru подробно разобрался в проблеме нехватки поездов в Крым. Несмотря на запуск новых маршрутов и составов, ситуация с билетами не улучшается. Эксперты подсчитали, что железная дорога может обеспечить только 39% совокупного ж/д и авиатрафика прошлого года.

Новости путешествий,РЖД,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители