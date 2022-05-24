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55 минут назад

Туроператорам и агентам доверяют только 30% россиян

Газета.Ru

Аналитики исследовательской компании Ipsos установили, что при организации отдыха лишь 30% россиян доверяют туроператорам и агентам, сообщает "Коммерсантъ".

Туроператорам и агентам доверяют только 30% россиян
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании указано, что сервисам бронирования гостиниц доверяют 38% потребителей, отелям - 41%, авиакомпаниям - 43%, сервисам онлайн-бронирования билетов - 44%, а железнодорожным перевозчикам - 55%.

Основной причиной такого недоверия, как отмечает издание, могут стать долги туроператоров перед клиентами, которые они накопили из-за пандемии коронавируса и украинского кризиса. Речь идет о сумме в 40 млрд рублей. Ростуризм пока не принимал каких-то конкретных решений по содействию клиентам, которым приходится в индивидуальном порядке контактировать с туроператорами, что вызывает недовольство потребителей.

Как рассказала "Коммерсанту" исполнительный директор ассоциации "Альянс туристических агентств" Наталья Осипова, такие долги образовались из-за "обстоятельств непреодолимой силы", а реальный кризис доверия к туроператорам пока не фиксируется.

А гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин заявил, что на внутреннем рынке бизнес смог выплатить долги клиентам, а выездной пострадал из-за рисков банкротств крупных международных игроков, как, например, греческая Mouzenidis Travel.

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