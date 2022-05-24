В июне на курорты Турции полетит вереница рейсов из Москвы

С конца мая значительно возрастет количество рейсов на курорты Турции из Москвы. В частности, станет больше вылетов а/к Turkish Airlines в Анталью. Это связано с увеличением квоты, выделенной Минтрансом РФ турецкому флагману на период до 30 июня. В первом летнем месяце авиакомпания будет выполнять по 12–15 ежедневных рейсов на турецкий курорт из Внуково и по 7–9 – из Домодедово. Туры с этой перевозкой реализуют туроператоры ANEX Tour, Pegas Touristik, Coral Travel.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Немного нарастит объемы воздуха и другой турецкий перевозчик Pegasus Airlines: из Домодедово ежедневно будет отправляться в Анталью от одного до трех его бортов.

Вырастет и количество рейсов российской авиакомпании AZIR air. С будущей недели в расписании от четырех до семи ежедневных вылетов из Внуково в Анталью.

Из Шереметьево регулярные рейсы в Турцию выполняет «Аэрофлот». В Анталью нацперевозчик летает по 2 раза день, а с 27 мая в расписание добавится третья частота. Отметим, что четвертый ежедневный рейс, который появится на маршруте с 1 июня, целиком отдан под турпакеты Библио-Глобусу.

Другой партнер туроператора, авиакомпания Red Wings, со 2 июня перебазирует в Шереметьево три борта Boeing 777, которые сейчас летают из Домодедово и Жуковского. В его летней программе – один-два ежедневных вылета в Анталью. Рейсы в Стамбул будут выполняться по-прежнему из Домодедово на SSJ-100.

Из Шереметьево на турецкий курорт летает и а/к «Икар» (Pegas Fly) в партнерстве с Pegas Touristik. Блоки мест на рейсах берут также ANEX Tour и Coral Travel.

Чтобы картина перевозки в Анталью получилась полной, отметим борта турецкого лоукостера Corendon, которые отправляются из Шереметьево дважды в неделю.