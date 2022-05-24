Нейросеть оптимизирует движение поездов

Российские ученые научили нейросеть управлять движением поездов. Система, получившая название ИСУДП «Прогноз», поможет диспетчерам составлять точное расписание за несколько секунд, сообщает РИА Новости.
Нейросеть, лежащая в основе системы, учитывает около 30 параметров. Среди них, например, наличие на пути других поездов или изменение скорости из-за изменения ландшафта. «Это позволит создавать более точные расписания без участия человека максимум за 5 секунд. Разработка будет полезна железнодорожным и логистическим компаниям, она рассчитана в первую очередь на диспетчеров», — рассказали разработчики из Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект» на базе МФТИ.
Модули, встроенные в систему, позволяют с максимальной эффективность и за считаные секунды перестроить график движения поездов, предложив диспетчеру несколько вариантов, оптимизированных с различными приоритетами. Человеку останется только выбрать наиболее подходящий вариант.
«На данный момент в системе используются три независимых модуля искусственного интеллекта, каждый из которых имеет свои методы обработки данных. По итогам опытной эксплуатации будет выбран лучший метод, или на базе всех трех будет создан модуль синергетической обработки. Площадку для опытной эксплуатации созданного продукта предоставили "Казахстанские железные дороги”», — рассказали разработчики.