Нейросеть оптимизирует движение поездов

Нейросеть, лежащая в основе системы, учитывает около 30 параметров. Среди них, например, наличие на пути других поездов или изменение скорости из-за изменения ландшафта. «Это позволит создавать более точные расписания без участия человека максимум за 5 секунд. Разработка будет полезна железнодорожным и логистическим компаниям, она рассчитана в первую очередь на диспетчеров», — рассказали разработчики из Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект» на базе МФТИ.