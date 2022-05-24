Бортпроводников Ryanair оставили без еды и воды во время рейсов

Бортпроводники Ryanair по всей Европе угрожают в ближайшее время объявить забастовку. Причина в том, что руководство лоукостера не включило в смету расходы на бутилированную воду для пилотов и других членов экипажа, оставив последних без воды во время длительных рейсов.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

В отличие от большинства европейских авиакомпаний, в том числе, бюджетных, Ryanair не предоставляет бутилированную воду специально для бортпроводников и пилотов. Эта политика подтверждает первое правило лоукостеров — экономить буквально на всем.

Видео дня

Однако EasyJet и Vueling, к примеру, обеспечивают бортпроводников водой в бутылках. Проблема в том, что согласно правилам безопасности, введенным после 11 сентября, чтобы пройти проверку безопасности, приходится выбрасывать напитки в бутылках. И, заметьте, не только пассажирам, но и экипажу.

А после прохождения предполетного контроля далеко не всегда бывает возможность наполнить питьевой водой многоразовые бутылки.

Получается, что летный состав не имеет доступа к элементарным удобствам. Таким, к примеру, как у офисных работников со столовыми, кафе и магазинами.

Стюардессы Ryanair зачастую даже не имеют возможности выйти за покупками в аэропорт, оставаясь в салоне самолета большую часть своего рабочего дня, который может длиться до 12 часов.

Ну а если бортпроводник Ryanair все же решится взять бутылку «пассажирской» воды, то заплатит за нее по ценам бортового магазина. На Ryanair бутылка San Bendetto объемом 500 мл стоит 3 евро.

Профсоюзы в Бельгии, Франции, Италии, Португалии и Испании не довольны темпами обещанного улучшения условий труда в авиакомпании и угрожают серией скоординированных общеевропейских забастовок.

Во французском профсоюзе заявляют, что Ryanair отклонила его основное требование об обеспечении бортпроводников едой и водой, и теперь забастовка становится чуть ли не единственным вариантом обратить внимание на проблему.