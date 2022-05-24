Испанские пляжи оказались завалены тоннами водорослей

Туристов, собирающихся этим летом в Испанию, официально предупредили, что им придется мириться с километрами «вонючих гнилых водорослей» на пляжах.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

По словам защитников окружающей среды, они понимают, что огромные коричневые кучи, выброшенные на берег плохой погодой, выглядят и пахнут ужасно, и не нравятся загорающим туристам. Тем не менее, они рекомендуют местным властям не убирать их, если это возможно, чтобы сохранить морскую жизнь и внести вклад в борьбу с изменением климата.

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Посидония, или «морская трава», на испанских пляжах уже охраняется в некоторых частях Аликанте, где местные власти постановили защищать ее любой ценой.

Другие курорты по всей Испании также рассматривают возможность сохранить кучи в первозданном виде, даже несмотря на то, что туристам, заплатившим большие деньги, приходится пробираться через них, чтобы дойти до моря.

Испанский институт прибрежной экологии рекомендует отложить вывоз посидонии хотя бы до наступления высокого сезона на самых оживленных пляжах.

В Валенсии пришлось собрать часть разлагающихся водорослей из-за очень жаркой погоды.

Институт прибрежной экологии предупреждает: «Водоросли и остатки других морских растений играют важную экологическую роль в прибрежных экосистемах, особенно в осадочном балансе пляжей и бухт». Кроме того, сохранение растительного мусора является одним из главных критериев для получения статуса «Голубой флаг».

Фирмы для очистки пляжей от водорослей «стараются» настолько, что 80 процентов отходов, вывозимых на свалку, по факту оказывается песком. Повреждение естественного песчаного покрытия приводит в результате к разрушению и эрозии побережья.

В Аликанте уже началась информационная кампания с целью попытаться изменить представление отдыхающих о кучах водорослей рядом с лежаками.

Власти Валенсии в свою очередь одобрили указ о сохранении плантаций посидонии в своих прибрежных водах и предотвращении их уничтожения моторным топливом, якорями и т. п.

Луга посидонии, охраняемой европейским законодательством, занимают более 30 000 гектаров в валенсийской акватории. В них обитает более 400 видов растений и 1 000 животных, многие из которых представляют коммерческий интерес, а некоторые находятся под серьезной угрозой.

Но несмотря на советы и уговоры, отдыхающие в разных частях Испании жалуются на грязь и беспорядок на пляжах. В Плайя-ден-Босса на Ибице после сильных весенних штормов на берегу все еще остаются огромные насыпи посидонии, и туристы говорят, что там нет места, чтобы просто расстелить полотенца.

На некоторых участках побережья в прошлые годы было несколько рядов лежаков, а теперь там вообще не осталось пляжной территории.

Жители Ибицы обратились с жалобами в социальные сети, опубликовав сообщение: «Посидония разлагается на жаре, скопление на водорослей на городских туристических пляжах представляет опасность для здоровья. Пахнет тухлятиной».

Морская растительность выделяет ядовитые газы, и эксперты бьют тревогу: они могут убить загорающих в течение нескольких секунд.