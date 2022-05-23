На курорте "Архыз" открылись экотропы и веломаршруты

В Карачаево-Черкесии горный курорт "Архыз" перешел на летний режим работы. Для туристов открыт подъем к смотровой площадке на канатной дороге, готовится к открытию веревочный парк. Кроме того, желающие могут отправиться в горных поход или сплав по реке.

На курорте "Архыз", находящемся в Карачаево-Черкесии, с приходом тепла открылся летний сезон.

Для туристов открыта экотропа романтиков, с помощью канатной дороги "Млечный путь" можно добраться до смотровой площадки, вновь появилась возможность взять в прокат велосипед. Кроме того, в ближайшее время будет открыт веревочный парк, можно отправиться на конную прогулку, в сплав по реке, в горный поход, джип-тур или же просто на экскурсию, сообщает АО "Кавказ. РФ".