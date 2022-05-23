Раскрыты способы заполучить улучшенный номер в отеле без доплат

Эксперт по финансам и ведущая программы This Girl Talks Money из Великобритании Элли Остин-Уильямс (Ellie Austin-Williams) рассказала, что любой путешественник может получить улучшенный номер в отеле без доплат, если правильно попросит об этом на ресепшене. Ее слова передает Express.

Специалист уточнила, что во время заселения можно вежливо попросить работников рецепшена предоставить комнату на этаже повыше. По ее словам, именно там обычно располагаются более дорогие и большие сьюты.

«Даже если вам не достанется президентский номер, вы хотя бы сможете быть дальше от уличного шума»,

— назвала преимущество верхних этажей Уильямс.

Помимо этого, эксперт посоветовала останавливаться в новых гостиницах. По ее словам, в них обычно меньше постояльцев, поэтому администраторы стремятся произвести хорошее впечатление и предлагают лучшие номера в надежде на положительный отзыв. Также Уильямс рекомендовала присоединиться к программе лояльности отеля, чтобы получать информацию о скидках и наиболее выгодных предложениях на проживание.