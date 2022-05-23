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1 час назад

Раскрыты способы заполучить улучшенный номер в отеле без доплат

Lenta.ru

Эксперт по финансам и ведущая программы This Girl Talks Money из Великобритании Элли Остин-Уильямс (Ellie Austin-Williams) рассказала, что любой путешественник может получить улучшенный номер в отеле без доплат, если правильно попросит об этом на ресепшене. Ее слова передает Express.

Раскрыты способы заполучить улучшенный номер в отеле без доплат
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист уточнила, что во время заселения можно вежливо попросить работников рецепшена предоставить комнату на этаже повыше. По ее словам, именно там обычно располагаются более дорогие и большие сьюты.

«Даже если вам не достанется президентский номер, вы хотя бы сможете быть дальше от уличного шума»,

— назвала преимущество верхних этажей Уильямс.

Помимо этого, эксперт посоветовала останавливаться в новых гостиницах. По ее словам, в них обычно меньше постояльцев, поэтому администраторы стремятся произвести хорошее впечатление и предлагают лучшие номера в надежде на положительный отзыв. Также Уильямс рекомендовала присоединиться к программе лояльности отеля, чтобы получать информацию о скидках и наиболее выгодных предложениях на проживание.

В заключение эксперт обратила внимание, что нужно регистрироваться в отеле позже стандартного времени. Так сотрудники будут знать, какие номера доступны и можно ли повысить категорию забронированной комнаты. Кроме того, специалист добавила, что лучше всегда выбирать угловые номера, так как из-за структурной планировки здания они обычно имеют наибольшую площадь и окна.

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