Стюардесса назвала лучшее время для бронирования авиабилетов

Так, по словам стюардессы, лучшие дни для покупки авиабилетов — это суббота и воскресенье. Кроме того, при бронировании она посоветовала учитывать время суток. Хомме уверена, что сэкономить деньги на перелете можно, если осуществлять покупку с шести утра до полудня. В конце видео девушка уточнила, что эта информация была предоставлена ей в первую неделю работы в авиакомпании.