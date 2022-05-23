В отелях Испании надеются принять российских туристов

Туроператоры приветствуют смягчение условий въезда в Испанию, о котором стало известно 21 мая. С этой даты российские граждане официально могут приезжать не только с сертификатом о вакцинации одобренным в ЕС препаратом, но и с отрицательным результатом ПЦР-теста.

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«Это прекрасная новость! Испания сняла ковидные ограничения, выдает туристические визы. Мы ожидаем, что турпоток увеличится и в летнем сезоне будет спрос на пляжный отдых»,

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– говорит представитель PAC GROUP Надежда Найдис. Сейчас туристы могут забронировать на сайте туроператора наземное обслуживание в стране или тур на базе регулярной перевозки со стыковками.

В принимающей компании iTravex предоставят российским туристам цены на отели, исходя из группового тарифа. «Таким образом мы хотели бы поддержать желание наших соотечественников вывезти летом детей на Средиземное море, в одну из самых спокойных с точки зрения и санитарных норм, и общей безопасности стран», – отметила управляющий партнер DMC Эллада Пескова.

Планируют предложить турпродукт по Испании и в туроператоре Coral Travel. «Изучаем вопрос», – ответили в пресс-службе.

С 13 апреля испанская гостиничная сеть RIU Hotels & Resorts официально прекратила сотрудничество с российским рынком. Представители турбизнеса расценили этот шаг как недружественный. Однако, по словам Эллады Песковой, большая часть отелей, особенно в Каталонии, с нетерпением ждут туристов из России. «Такие сети, как Melia Hotels, Barcelo, Iberostar, по-прежнему принимают бронирования».

Добраться в Испанию из-за закрытого для российских авиакомпаний неба можно сейчас только с пересадками. В Барселону из Москвы можно улететь, например, рейсами а/к Etihad Airways. Перелет обойдется в 45 тыс. руб., в дороге туристы проведут 21,5 ч, из них почти 9 ч займет стыковка в Абу-Даби. Авиабилет на Emirates предлагается за 57 тыс. руб., время в пути с короткой стыковкой в Дубае – 14,5 ч. Перелет а/к Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле самый быстрый – 8 ч, но и наиболее дорогой: билет на 31 мая можно забронировать за 100 тыс. руб. В Мадрид можно вылететь на рейсе а/к Emirates: 14,5 ч в пути, стоимость билета в один конец – 56 тыс. руб. Перелет на борту Etihad Airways обойдется в 45 тыс. (22 ч), Pegasus – 56 тыс. (21 ч).

Неделю проживания в 3* отеле на курорте Ллорет-де-Мар можно забронировать за 25 тыс. руб. на двоих без питания, в 4* – за 36 тыс., в 5* – за 112 тыс. руб. с завтраками. Отдохнуть 8 дней на Тенерифе в сетевом Iberostar Bouganville Playa 4* можно за 61 тыс. руб., в 5* отеле Iberostar Anthelia – за 108 тыс. руб. на двоих.

При въезде непривитые граждане России могут предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 72 ч до вылета, либо тест на антиген, действительный в течение 24 ч. Туристы, вакцинированные препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), предъявляют сертификат о сделанной прививке. Отметим, что справка о перенесенном заболевании с сайта Госуслуг в качестве альтернативного документа не подойдет. Требования о тестировании не касаются детей до 12 лет.