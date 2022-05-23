Раскрыта стоимость отдыха на курортах Крыма летом

Российским путешественникам раскрыли стоимость отдыха на курортах Крыма в летнем сезоне. Об этом пишет интернет-портал 93.ru.

«В этом году на майские праздники средства размещения были заполнены на 40-60 процентов в зависимости от места. Предварительное бронирование на летние месяцы пока тоже 40-60 процентов, — заявила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. — Надеемся, что число туристов увеличится ближе к началу купального сезона».

Однако согласно прогнозам аналитиков туристического бизнеса, в этом году из-за временного отсутствия авиасообщения и общего падения доходов населения многие отели и пансионаты республики не будут полностью заполнены.

Об этом говорят несколько факторов: большинство отельеров Крыма не стали поднимать цены на высокий сезон — июль и август, а также начали предлагать отдыхающим скидки на проживание, если длительность бронирования превышает 20 дней. Кроме того, увеличилось количество мест размещения, предоставляющих путешественникам право бесплатной отмены брони.

Авторы материала отметили, что с точки зрения стоимости отдыха, выгоднее всего останавливаться не в отелях, а в гостевых домах. Так, цена за сутки в гостевом доме «Горный воздух» в Ялте начинается от 2400 рублей за двоих, в трехзвездочной гостинице «Бристоль» — от 7900. В Алуште в гостевом доме «Танаис» стоимость размещения за ночь — 3000 рублей, в Park Hotel Aluston — 8200 рублей.