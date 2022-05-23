Семья путешественников хочет пройти по открытым русскими островам

Семья жителей Новосибирска Клочковых, которая с двумя детьми совершила на яхте два кругосветных путешествия и попала в Книгу рекордов России, намерена через несколько лет отправиться в путешествие по 100 островам, открытым русскими мореплавателями в Тихом океане. Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС глава семьи Андрей Клочков.

Фото: pixabay.com pixabay.com

На днях Клочковы вернулись из восьмилетнего путешествия на малую родину — в Новосибирск. Сейчас это единственная в мире семья, достигшая Антарктиды на парусной яхте и совершившая самое южное в истории кругосветное плавание с детьми, которым на момент его начала было три года и 12 лет соответственно. За восемь лет они обогнули земной шар два раза, посетили все материки, а также прошли Южный океан и Антарктиду.

"Мы планируем ближайшие полтора-два года оставаться в России. Скопилось очень много дел, нужно сделать много документов. Дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация в мире, если будет свободный проход для российских яхт, то мы бы хотели вернуться в Тихий океан. Там больше 100 островов, открытых русскими мореплавателями в Тихом океане, русский след подтвердить и пройти этим маршрутом нам хочется",

— сказал Клочков.

Как уточнила Марина Клочкова журналистам, поскольку старшая дочь будет заниматься своей капитанской карьерой, в плавание семья будет набирать молодых путешественников — из пионерлагерей или представителей молодежного отделения Русского географического общества. С детьми младшего возраста путешествие будет проходить по островам Дальнего Востока на территории России. Во время плавания по островам команда будет делиться с детьми полученным в кругосветках опытом.