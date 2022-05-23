Четыре туриста из Москвы отправили сигнал бедствия во время восхождения на Эльбрус. Их должны эвакуировать в ближайшее время, пишет «Мослента» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

«11 наших спасателей пешим порядком пробились к застрявшим туристам. Сейчас их спускают с горы. Навстречу выдвинулся еще один отряд из 14 человек», — заявил представитель ГУ МЧС по КБР.

22 мая, когда туристы были на склоне, погода серьезно ухудшилась. Они отправили сигнал бедствия. В тот же день к ним смог подойти небольшой спасотряд. Однако эвакуацию прервали и перенесли на понедельник из-за шквалистого ветра и 30-градусного мороза.

Телеканал «Мир 24» со ссылкой на ГУ МЧС по КБР сообщил, что спасательная операция завершена.

«Туристы благополучно доставлены на поляну Азау, от медицинской помощи отказались. Пострадавших нет», — представитель ГУ МЧС по КБР.