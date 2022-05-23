Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+18° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
2 часа назад

Четверо туристов застряли на Эльбрусе из-за ухудшения погоды

Мира Маркина

Четыре туриста из Москвы отправили сигнал бедствия во время восхождения на Эльбрус. Их должны эвакуировать в ближайшее время, пишет «Мослента» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

«11 наших спасателей пешим порядком пробились к застрявшим туристам. Сейчас их спускают с горы. Навстречу выдвинулся еще один отряд из 14 человек», — заявил представитель ГУ МЧС по КБР.

22 мая, когда туристы были на склоне, погода серьезно ухудшилась. Они отправили сигнал бедствия. В тот же день к ним смог подойти небольшой спасотряд. Однако эвакуацию прервали и перенесли на понедельник из-за шквалистого ветра и 30-градусного мороза.

Телеканал «Мир 24» со ссылкой на ГУ МЧС по КБР сообщил, что спасательная операция завершена.

«Туристы благополучно доставлены на поляну Азау, от медицинской помощи отказались. Пострадавших нет», — представитель ГУ МЧС по КБР.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как альпинисту удалось удержаться на склоне во время лавины.

Новости путешествий,Видео,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители