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29 минут назад

Ирландец, сдающий палатку по цене $74 за ночь, разозлил сеть

Газета.Ru

Пользователей соцсетей разозлил мужчина из Ирландии, сдающий на Airbnb палатку по цене $74 за ночь, пишет LADBible.

Ирландец, сдающий палатку по цене $74 за ночь, разозлил сеть
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Хозяин палатки описывает ее как "отдельную комнату в Дублине". Стоимость проживания - $74 за ночь, что, по мнению арендодателя, дешевле, чем у других.

Однако будущим съемщикам нужно иметь в виду, что палатка стоит на улице в огороде. Правда, как добавил ирландец, если кто-то из путешественников предпочитает комфорт, то в его доме есть удобная большая гостиная с кроватями, однако это не входит в стоимость.

Объявление мужчины заметили пользователи соцсетей, возмутившиеся его предложением. Люди считают, что мужчина пытается сделать деньги из воздуха и не понимают, как модераторы Airbnb пропустили его объявление.

"Airbnb, черт возьми, почему это разрешено?" - удивлялись комментаторы.

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