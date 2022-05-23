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37 минут назад

Россиянам, отдыхающим в России, предлагают увеличить отпуск

Мир новостей

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев считает необходимым предоставить дополнительную неделю отпуска для тех, кто проводит его в нашей стране.

Отдыхающим на родине россиянам могут увеличить отпуск
Фото: Мир новостейМир новостей

Свое предложение он собирается направить в Ростуризм. Как пояснил парламентарий, такая идея возникла, поскольку нужно поддержать внутренний туризм. Поэтому к нынешним законным 28 дням для отдыха можно было прибавить еще неделю для тех сотрудников, которые примут решение отдыхать в РФ.

Хамзаев подчеркнул, что такой подход позволит поддержать не только российскую туротрасль, но и россиян. Он назвал и условие для представления дополнительной недели отпуска. Так человек должен купить путевку и запланировать провести не менее 2 недель на отечественном курорте «с подтверждением».

Как надеется депутат, такая мера поддержки позволит РФ конкурировать с курортами Турции, Абхазии, ОАЭ, Египта, Таиланда и других стран, ведь в нашей стране «климатические и природные достояния куда более лучше».

Новости путешествий,Султан Хамзаев,Ростуризм,Госдума,
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