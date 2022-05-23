Поезд «В Карелию» продолжит курсировать летом

«Туристический поезд ФПК (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД» ) № 928/927 «В Карелию» сообщением Москва – Петрозаводск – Сортавала (Карельская) – Выборг – Москва продолжит курсировать летом. Поезд будет отправляться в пятницу 3, 10, 17, 24 июня, а также 1 и 8 июля с Ленинградского вокзала Москвы в 21:08. И прибывать обратно по понедельникам в 9:47»,

Как уточняется, в этот период в состав поезда будут включены комфортабельные одноэтажные вагоны СВ, купе и плацкартные вагоны. В одном из вагонов предусмотрено специализированное купе для маломобильных граждан. К услугам пассажиров также доступен вагон-ресторан.