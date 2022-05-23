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3 часа назад

Туристический поезд выходного дня «В Карелию» продолжит курсировать летом

Агентство «Москва»иещё 1

Поезд «В Карелию» продолжит курсировать летом, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Поезд «В Карелию» продолжит курсировать летом
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Туристический поезд ФПК (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») № 928/927 «В Карелию» сообщением Москва – Петрозаводск – Сортавала (Карельская) – Выборг – Москва продолжит курсировать летом. Поезд будет отправляться в пятницу 3, 10, 17, 24 июня, а также 1 и 8 июля с Ленинградского вокзала Москвы в 21:08. И прибывать обратно по понедельникам в 9:47»,

– говорится в сообщении.

Как уточняется, в этот период в состав поезда будут включены комфортабельные одноэтажные вагоны СВ, купе и плацкартные вагоны. В одном из вагонов предусмотрено специализированное купе для маломобильных граждан. К услугам пассажиров также доступен вагон-ресторан.

Новости путешествий,Федеральная пассажирская компания,РЖД,
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