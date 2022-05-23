Автобусные экспрессы запустят в Крым от южных аэропортов

Автобусные экспрессы будут ездить в Крым из аэропортов Юга и Северного Кавказа, где не приостановлено авиасообщение, сообщил в эфире Первого канала советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

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Ранее сообщалось, что в конце февраля после начала специальной военной операции на Украине было приостановлено авиасообщение над большей частью юга России, в том числе с аэропортом Симферополя.

"Будут специальные автобусные экспрессы сделаны из Ставрополя, Минеральных вод, Сочи - из тех хабов, где работает авиасообщение", - сказал Крючков.

Он отметил, что также в Крым продолжают ходить поезда, а транспортная логистика от вокзала уже отработана - автотранспорт может доставить туристов в любой город Крыма.

По его мнению, хорошим выходом будет приехать в Крым на машине. "Может быть, даже хороший момент - сесть на машину и приехать в Крым на машине, потому что можно приехать на южный берег, проехать по всем нашим городам, переместиться в горный Крым и посмотреть Бахчисарайский дворец, посмотреть Судакскую крепость", - пояснил Крючков.