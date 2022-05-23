Пещеру Варзаг-Хьех в Чечне откроют для туристов

«Мы планируем с помощью волонтеров и всех желающих проложить полноценную экологическую тропу к пещере Варзаг-Хьех с самым большим в регионе входом высотой 48 метров. Она находится на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря. Пещера изученная, но дорога к ней труднопроходимая, поэтому мы решили сделать ее общедоступной. Это первый туристический маршрут к пещере»,