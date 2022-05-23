Пещеру Варзаг-Хьех в Чечне откроют для туристов

В Чечне разрабатывают первый туристический маршрут. Планируют открыть к крупнейшей пещере в возрождаемом Галанчожском районе региона, который после депортации чеченцев в 1944 году до сих пор остается ненаселенным.
«Мы планируем с помощью волонтеров и всех желающих проложить полноценную экологическую тропу к пещере Варзаг-Хьех с самым большим в регионе входом высотой 48 метров. Она находится на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря. Пещера изученная, но дорога к ней труднопроходимая, поэтому мы решили сделать ее общедоступной. Это первый туристический маршрут к пещере»,
— рассказал ТАСС министр по туризму региона Муслим Байтазиев.
По его словам, в этом году также продолжится работа по маркировке новых маршрутов, что позволит туристам понять уровень сложности маршрута для правильного распределения времени и сил, а также обезопасит его на пути следования.