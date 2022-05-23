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54 минуты назад

С седьмого июня запускают прямые рейсы из Челябинска в Стамбул

Uralpress.Ruиещё 2

С седьмого июня 2022 года авиакомпания Red Wings начнет осуществлять прямые авиарейсы из Челябинска в столицу Турции.Как сообщает пресс-секретарь Red Wings Airlines Александр Воробьев, рейс Челябинск-Стамбул-Челябинск будет выполняться с седьмого июня по вторникам.

Запускают прямые рейсы из Челябинска в Стамбул
Фото: Uralpress.RuUralpress.Ru

Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.Кроме того, в начале июня Red Wings запустит прямые рейсы в Стамбул из Владикавказа (с 12 июня по воскресеньям), Самары (с шестого июня по понедельникам) и из Уфы (с 10 июня по пятницам). Рейс Стамбул-Уфа – с девятого июня по четвергам.Все новые направления уникальны и доступны только пассажирам Red Wings. Билеты уже в продаже на официальном сайте авиакомпании.

Всего Red Wings будет летать в Стамбул из восьми российских городов. Прямые рейсы в столицу Турции уже выполняются из Москвы, Екатеринбурга, Жуковского и Махачкалы.Напомним, аэропорт «Баландино» (Челябинск) входит в число базовых аэропортов авиакомпании Red Wings наряду с «Домодедово», «Кольцово» (Екатеринбург), «Жуковский» и аэропортом Махачкалы.

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