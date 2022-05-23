Запускают прямые рейсы из Челябинска в Стамбул

С седьмого июня 2022 года авиакомпания Red Wings начнет осуществлять прямые авиарейсы из Челябинска в столицу Турции.Как сообщает пресс-секретарь Red Wings Airlines Александр Воробьев , рейс Челябинск-Стамбул-Челябинск будет выполняться с седьмого июня по вторникам.

Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.Кроме того, в начале июня Red Wings запустит прямые рейсы в Стамбул из Владикавказа (с 12 июня по воскресеньям), Самары (с шестого июня по понедельникам) и из Уфы (с 10 июня по пятницам). Рейс Стамбул-Уфа – с девятого июня по четвергам.Все новые направления уникальны и доступны только пассажирам Red Wings. Билеты уже в продаже на официальном сайте авиакомпании.