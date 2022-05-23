Россиянам назвали оптимальную стоимость туров в Таиланд

Стоимость отдыха на курортах Таиланда у туроператоров с вылетом из российских регионов начинается от 120 тысяч рублей. Оптимальную цену путевок в весенне-летний период назвали в TourDom.

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Отмечается, что на фоне постепенного упрощения королевством правил въезда для иностранных туристов российские туроператоры начали формировать большее количество туров с вылетом из регионов.

Так, согласно расценкам ANEX Tour, на конец мая — начало июня путевка на Пхукет на 13 ночей с проживанием в трех- или четырехзвездочном отеле с вылетом из Москвы обойдется двоим путешественникам в 120 тысяч рублей. Аналогичные туры с отправлением из Санкт-Петербурга для жителей региона будут стоить примерно 150 тысяч рублей.