Новую льготу предложат семьям, путешествующим с детьми

Право выбора места в салоне самолёта пассажирам, путешествующим с детьми, предлагают предоставлять бесплатно, сообщает ИА DEITA.RU.

Сейчас эта возможность является у многих авиакомпаний платной услугой. Обсуждаемая льгота касается путешественников с детьми в возрасте от 2 до 12 лет. Таким же бесплатным правом хотят наделить инвалидов I группы и их сопровождающих.

Авторы законопроекта, депутаты Госдумы Рима Баталова и Дмитрий Погорелый, обосновывают необходимость такой льготы тем, что хоть в самолётах и предусмотрено совместное размещение детей с родителями, но по факту оно может подразумевать размещение на соседних рядах через проход.

Инициатива уже внесена на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Эта льгота будет доступна только при покупке билетов заранее. Если семья покупает их в последний момент, то за выбор места придётся платить, чтобы не ущемлять права пассажиров, которые уже зарегистрировались на рейс. Напоминаем, что сейчас для льготных категорий населения, в том числе многодетных семей, действуют скидки Аэрофлота в размере 50% на субсидированные билеты.