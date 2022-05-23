Новую льготу предложат семьям, путешествующим с детьми

Право выбора места в салоне самолёта пассажирам, путешествующим с детьми, предлагают предоставлять бесплатно, сообщает ИА DEITA.RU.
Сейчас эта возможность является у многих авиакомпаний платной услугой. Обсуждаемая льгота касается путешественников с детьми в возрасте от 2 до 12 лет. Таким же бесплатным правом хотят наделить инвалидов I группы и их сопровождающих.
Авторы законопроекта, депутаты Госдумы Рима Баталова и Дмитрий Погорелый, обосновывают необходимость такой льготы тем, что хоть в самолётах и предусмотрено совместное размещение детей с родителями, но по факту оно может подразумевать размещение на соседних рядах через проход.
Инициатива уже внесена на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Эта льгота будет доступна только при покупке билетов заранее. Если семья покупает их в последний момент, то за выбор места придётся платить, чтобы не ущемлять права пассажиров, которые уже зарегистрировались на рейс. Напоминаем, что сейчас для льготных категорий населения, в том числе многодетных семей, действуют скидки Аэрофлота в размере 50% на субсидированные билеты.
Перевозки внутри страны авиакомпания поддерживает в условиях приостановки аэропортов юга России в регионах, граничащих с Украиной. Воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты не обслуживают гражданские суда с 24 февраля, ограничения на их работу продлевали уже 14 раз, сейчас она приостановлена до 25 мая. Правительство РФ распорядилось предоставить этим аэропортам субсидии: в апреле выделяли 1,5 миллиарда рублей, на прошлой неделе решили выделить ещё столько же.