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1 час назад

Бельгия ввела 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой

Вечерняя Москва

Жителям Бельгии, заболевшим оспой обезьян, потребуется соблюдать обязательный трехнедельный карантин. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает газета La Libre Belgique, ссылаясь на пресс-службу правительства страны.

Бельгия ввела 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Бельгия стала первой в мире страной, которая на федеральном уровне назначила ограничительные меры для борьбы с оспой обезьян, передает ФАН.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России не зафиксировали ни одного случая заражения обезьяньей оспой. По его словам, в случае обращения зараженного человека врачи смогут выявить и вылечить инфекцию.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 20 мая, созвала чрезвычайную встречу для обсуждения ситуации со вспышкой обезьяньей оспы в мире. Болезнь, как уточняется, может передаваться через физический контакт, а также воздушно-капельным путем. Чаще всего оспой обезьян болеют дети в Африке.

Новости путешествий,Михаил Мурашко,ВОЗ,
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