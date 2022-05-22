Бельгия ввела 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой

Жителям Бельгии, заболевшим оспой обезьян, потребуется соблюдать обязательный трехнедельный карантин. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает газета La Libre Belgique, ссылаясь на пресс-службу правительства страны.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Бельгия стала первой в мире страной, которая на федеральном уровне назначила ограничительные меры для борьбы с оспой обезьян, передает ФАН.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России не зафиксировали ни одного случая заражения обезьяньей оспой. По его словам, в случае обращения зараженного человека врачи смогут выявить и вылечить инфекцию.