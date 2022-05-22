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43 минуты назад

Побывавшая в Египте россиянка осудила соотечественников словами «люди зажрались»

Lenta.ru

Российская туристка побывала на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе и раскритиковала соотечественников за излишнюю придирчивость к сервису и персоналу египетских отелей. Своим мнением она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Россиянка осудила соотечественников словами «люди зажрались»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как рассказала путешественница, десятидневная поездка на двоих в пятизвездочный отель Шарм-эш-Шейха в апреле обошлась ей в 134 тысячи рублей — по ее словам, провести отпуск в России за эту же сумму невозможно, а отдых на Красном море не сравнится с курортами Краснодарского края. Девушка призналась, что у нее вызывают недоумение туристы, которые едут в бюджетные гостиницы и при этом остаются недовольны обслуживанием.

«Все туристы чаще всего ругают египетский сервис: неторопливые, неприветливые... Люди, мне кажется, совсем зажрались! Если хотите, чтобы за вами ухаживали и молниеносно реагировали на каждую просьбу, — или летите в отель подороже, или не скупитесь на мелкие подарки и чаевые, да и сами будьте приветливее. Почему вы считаете, что вам все все должны?»

— осудила россиян читательница портала.

Туристка отметила, что ей никогда не попадались дебоширы и «любители пьяных купаний в бассейне». Также она не замечала «битв за еду» в ресторанах, занятых лежаков на пляже или навязчивой анимации.

«Будьте добрее, выбирайте проверенные отели — и получите отличный отпуск»,

— подытожила она.

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