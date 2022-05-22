Россиянка осудила соотечественников словами «люди зажрались»

«Все туристы чаще всего ругают египетский сервис: неторопливые, неприветливые... Люди, мне кажется, совсем зажрались! Если хотите, чтобы за вами ухаживали и молниеносно реагировали на каждую просьбу, — или летите в отель подороже, или не скупитесь на мелкие подарки и чаевые, да и сами будьте приветливее. Почему вы считаете, что вам все все должны?»