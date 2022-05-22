Россияне выбирают "советские" курорты для летнего отпуска

Россияне, планируя отпуск на лето, часто выбирают направления, которые пользовались спросом еще в Советском Союзе, в том числе Минеральные Воды, Сочи и Грузию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сервис путешествий "Туту.ру".

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Доля российских направлений на данный момент составляет 87%, зарубежных — 13%. Среди зарубежных направлений популярны страны ближнего зарубежья: Киргизия, Узбекистан, Армения, Таджикистан, Казахстан, Белоруссия и Азербайджан, сказали в пресс-службе.