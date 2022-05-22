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2 часа назад

Россияне рассматривают "советские" курорты для летнего отпуска

Газета.Ru

Россияне, планируя отпуск на лето, часто выбирают направления, которые пользовались спросом еще в Советском Союзе, в том числе Минеральные Воды, Сочи и Грузию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сервис путешествий "Туту.ру".

Россияне выбирают "советские" курорты для летнего отпуска
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Доля российских направлений на данный момент составляет 87%, зарубежных — 13%. Среди зарубежных направлений популярны страны ближнего зарубежья: Киргизия, Узбекистан, Армения, Таджикистан, Казахстан, Белоруссия и Азербайджан, сказали в пресс-службе.

Ранее депутат Госдумы Михаил Романов заявил, что Ростуризм должен активнее сотрудничать с парламентом в части модернизации законодательства, курирующего отрасль. Как отметила на пленарном заседании Госдумы глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, новый закон о туризме будет ориентирован в первую очередь на путешествия внутри России. Ростуризм планирует в ближайшее время завершить разработку нового законопроекта о туризме, направленного на поддержку отечественных курортов.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Михаил Романов,Ростуризм,Госдума,
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