Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
19 минут назад

Власти Испании смягчили правила для въезда в страну

RT на русском

Власти Испании с 21 мая смягчили правила въезда на территорию государства для непривитых от COVID-19 путешественников из стран, не состоящих в ЕС.

Испания смягчила правила для въезда в страну
Фото: pxhere.compxhere.com

Как сообщает La Informacion, при пересечении границы туристам достаточно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не менее чем за 72 часа до прилёта, или антиген не старше суток.

«Отличные новости — новая фаза пандемии позволяет ослабить требования к здоровью граждан при въезде в Испанию... Туристам из-за пределов Европы будет легче посетить страну в высокий сезон»,

— заявила министр промышленности, торговли и туризма королевства Рейес Марото.

С 3 мая власти Сербии отменили ковид-ограничения на въезд в республику.

Отмечается, что решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и не означает конец пандемии.

В феврале президент Доминиканской Республики Луис Абинадер объявил о снятии всех ограничений по коронавирусу в стране.

Новости путешествий,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители