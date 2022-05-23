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2 часа назад

Россиянам посоветовали отказаться от отпуска в 2022 году

Deita.ruиещё 1

Туристический сезон в этом году непредсказуем, россияне стараются отложить бронирование отелей на более поздний срок. На июль-август загрузка отелей, особенно на курортах черноморского побережья, пока небольшая, сообщает ИА DEITA.RU.

Россиянам посоветовали отказаться от отпуска
Фото: Deita.ruDeita.ru

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, что сейчас влияет на туризм внутри России. В разговоре с "Российской газетой" она отметила, что в этом сезоне отдыхающие бронируют номера в среднем за две недели до заезда или позже, в прошлые годы этим вопросом озадачивались не менее чем за три недели. И если в пандемию COVID-19 люди решались на поездку в условиях нестабильности, устав от ограничений и желая сменить картинку, то теперь они колеблются, думая, тратить им деньги на отпуск или вложить их во что-то другое, более необходимое, с учетом инфляции, изменений курса рубля и других факторов нестабильности.

Еще одна тенденция отпусков в этом году россияне предпочитают ехать на машине в места ближе к дому. Но стараются все равно выбраться к морю. И если привычные курорты остаются недоступны из-за закрытых аэропортов и цен, туристы едут к более близкому водоему.

Подобная ситуация возникла в Приморском крае - места на местных базах отдыха расхватали уже в апреле. Но главная характеристика сезона — это непредсказуемость, так как ситуация может измениться в любую секунду. Поэтому, планируя отпуск, надо учитывать все эти факторы.

"А лучше и вовсе отказаться и потратить эти деньги на что-то важное",

— отметила Майя Ломидзе.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,
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