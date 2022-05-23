Россиянам посоветовали отказаться от отпуска

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, что сейчас влияет на туризм внутри России. В разговоре с "Российской газетой" она отметила, что в этом сезоне отдыхающие бронируют номера в среднем за две недели до заезда или позже, в прошлые годы этим вопросом озадачивались не менее чем за три недели. И если в пандемию COVID-19 люди решались на поездку в условиях нестабильности, устав от ограничений и желая сменить картинку, то теперь они колеблются, думая, тратить им деньги на отпуск или вложить их во что-то другое, более необходимое, с учетом инфляции, изменений курса рубля и других факторов нестабильности.