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2 часа назад

Россия и Таиланд рассматривают возобновление прямых рейсов для туристов

Газета.Ru

Россия и Таиланд рассматривают возобновление прямых рейсов между странами для туризма. Об этом сообщил представитель Минэкономразвития по итогам встречи главы ведомства Максима Решетникова с министром торговли Таиланда Тюрином Лаксанависитом, передает РИА «Новости».

Россия и Таиланд рассматривают возобновление прямых рейсов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Решетников прибыл в Таиланд в рамках форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС).

Отмечается, что Лаксанависит выразил надежду на восстановление туристического потока из России.

Стороны <...> выразили общее желание возобновить прямые рейсы между странами для активизации туристического потока. Договорились, что соответствующие переговоры проведут министерства транспорта и туризма обеих стран», — говорится в сообщении.

Кроме того, Лаксанависит и Решетников обсудили перспективы сотрудничества двух стран в аграрном секторе, в энергетике и промышленности, экспорте технологий и инноваций.

По итогам переговоров министры поручили отраслевым департаментам ведомств приступить к подготовке российско-таиландской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Россией и Оманом планируется вскоре восстановить.

Новости путешествий,Максим Решетников,АТЭС,Минэкономразвития,
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