Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+25° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
2 часа назад

"По сравнению с лоукостерами - это вообще люкс": россиянка описала полет на самолете "Суперджет 100"

Inc-News

Жительница России совершила перелет из турецкой Антальи в Сочи на самолете отечественного производства "Сухой Суперджет 100" и оказалась довольной. Статью об этом путешественница опубликована в "Яндекс. Дзене".

Россиянка описала полет на самолете "Суперджет 100"
Фото: Inc-NewsInc-News

В первую очередь туристка сообщила, что в "Суперджетах" отсутствует ряд В. Схема самолета включает два места слева - А и С, и три места справа - D, E и F.

Что касается удобств, то кресла в самолете имеют регулируемые подголовники, приятную обивку. Между местами большое расстояние, благодаря чему в полете ногам будет комфортно и не тесно.

Кроме того, отечественные лайнеры не шумные, взлетают и садятся спокойно. А вместо заявленного времени перелета между двумя городами в два часа, авиакомпания Red Wings выполнила рейс за 1 час и 40 минут. При этом за время такого короткого перелета пассажирам даже раздали напитки и вафли.

"Я человек впечатлительный: начиталась страшилок в интернете и реально переживала из-за полета на "Суперджете". Но все прошло гладко. А самолет оказался совершенно обычным… А как путешественник с большим опытом добавлю, что по сравнению с лоукостерами AirAsia, например, "Сухой Суперджет" - это вообще люкс", - подытожила путешественница.

Новости путешествий,Red Wings,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители