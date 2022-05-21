Россиянка описала полет на самолете "Суперджет 100"

Жительница России совершила перелет из турецкой Антальи в Сочи на самолете отечественного производства "Сухой Суперджет 100" и оказалась довольной. Статью об этом путешественница опубликована в "Яндекс. Дзене".

В первую очередь туристка сообщила, что в "Суперджетах" отсутствует ряд В. Схема самолета включает два места слева - А и С, и три места справа - D, E и F.

Что касается удобств, то кресла в самолете имеют регулируемые подголовники, приятную обивку. Между местами большое расстояние, благодаря чему в полете ногам будет комфортно и не тесно.

Кроме того, отечественные лайнеры не шумные, взлетают и садятся спокойно. А вместо заявленного времени перелета между двумя городами в два часа, авиакомпания Red Wings выполнила рейс за 1 час и 40 минут. При этом за время такого короткого перелета пассажирам даже раздали напитки и вафли.