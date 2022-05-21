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2 часа назад

В Таиланде на два месяца закроют для туристов бухту Майя-Бэй

Inc-News

В Таиланде в период с августа по сентябрь включительно будет закрыта для туристов бухта Майя-Бэй, расположенная рядом с островом Пхи-Пхи-Ле. Такое решение приняли власти страны.

В Таиланде на два месяца закроют для туристов бухту Майя-Бэй
Фото: inc-mediainc-media

"Залив Майя, который вновь открылся для туристов 1 января, будет закрыт с августа по сентябрь. Решение о закрытии приняло министерство природных ресурсов и окружающей среды в целях естественной реабилитации экологии", - пишет газета The Bangkok Post.

Также власти намерены поднять стоимость посещения бухты. В настоящий момент попасть туда можно примерно за 12 долларов. В министерстве считают такую цену за билет низкой, так как лагуна является туристическим местом премиум-класса.

Лагуна Майя-Бэй и остров Пхи-Пхи-Ле стали популярными у туристов после съемок фильма Дэнни Бойла с Леонардо Дикаприо в 2000 году. С начала 2022 года залив посетили уже почти 100 тыс. туристов, а местная объекты туриндустрии заработали порядка 600 тыс. долларов.

Новости путешествий,Дэнни Бойл,Леонардо Дикаприо,
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