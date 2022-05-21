В Таиланде на два месяца закроют для туристов бухту Майя-Бэй

В Таиланде в период с августа по сентябрь включительно будет закрыта для туристов бухта Майя-Бэй, расположенная рядом с островом Пхи-Пхи-Ле. Такое решение приняли власти страны.

Фото: inc-media inc-media

"Залив Майя, который вновь открылся для туристов 1 января, будет закрыт с августа по сентябрь. Решение о закрытии приняло министерство природных ресурсов и окружающей среды в целях естественной реабилитации экологии", - пишет газета The Bangkok Post.

Также власти намерены поднять стоимость посещения бухты. В настоящий момент попасть туда можно примерно за 12 долларов. В министерстве считают такую цену за билет низкой, так как лагуна является туристическим местом премиум-класса.