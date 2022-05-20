Названы самые дешевые направления для пляжного отдыха летом

Самые дешевые зарубежные и отечественные направления для пляжного отдыха в весенне-летний период назвали аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Специалисты изучили цены на десятидневные пакетные туры в промежуток с 28 мая по 3 июня. Стоимость включает авиабилет из Москвы на двоих, питание и проживание.
Выяснилось, что дешевле всего можно отдохнуть в Крыму. Отель на десять ночей с завтраками обойдется в 16 тысяч рублей на двоих, но при этом есть проблема с покупкой билетов на поезд. Отдых в Сочи с перелетом, проживанием и завтраками будет стоить 39 тысяч рублей на двоих.
Далее по стоимости следуют курорты ОАЭ и Катара, куда можно прибрести десятидневные туры на двоих до 100 тысяч рублей. А путевки на Шри-Ланку, в Турцию и Таиланд в среднем будут стоить от 103 до 112 тысяч рублей.