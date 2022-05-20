Молодожены взяли кредит на отпуск и остались дома по вине туроператора

Британцы Джовита и Янни Конради (Jovita and Jannie Conradie) из Англии планировали провести десять дней на Маврикий после свадьбы. Однако их план сорвался — рейс, на который у пары были куплены билеты, отменился всего за неделю до путешествия. При этом супругам предложили доплатить 2 тысячи фунтов стерлингов (154 тысячи рублей) за новые билеты на другой самолет, либо полностью отменить отпуск. Конради запросили возврат средств, однако деньги не пришли вовремя, поэтому у пары не было возможности забронировать перелет на другие даты.