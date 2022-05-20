Молодожены взяли кредит на отпуск и остались дома по вине туроператора

Клиенты туроператора TUI рассказали, что не смогли отправиться в свадебное путешествие из-за отмены рейса и несвоевременного возврата денег. Их историю приводит издание Mirror.
Британцы Джовита и Янни Конради (Jovita and Jannie Conradie) из Англии планировали провести десять дней на Маврикий после свадьбы. Однако их план сорвался — рейс, на который у пары были куплены билеты, отменился всего за неделю до путешествия. При этом супругам предложили доплатить 2 тысячи фунтов стерлингов (154 тысячи рублей) за новые билеты на другой самолет, либо полностью отменить отпуск. Конради запросили возврат средств, однако деньги не пришли вовремя, поэтому у пары не было возможности забронировать перелет на другие даты.
Отмечается, что молодожены долго копили деньги на поездку и взяли кредит для частичной оплаты отпуска.
«Я так расстроена и огорчена. Мой муж вчера три часа разговаривал с TUI, пытаясь выяснить, что они могут сделать, в итоге — ничего»,
— рассказала Конради.
По словам супругов, они не только пропустят отпуск, но и потеряют 200 фунтов стерлингов (15 400 рублей) за невозвратные расходы и зарезервированный отель.
Представитель туроператора извинился за доставленные неудобства и пообещал разобраться в сложившейся ситуации.
«Мы сожалеем о том, что мистер и миссис Конради пережили отмену рейса, и понимаем, что это их разочаровало. Поскольку перелет совершался авиакомпанией, не входящей в TUI, и был отменен перевозчиком, пассажиры имеют право на полное возмещение средств»,
— сообщил он.