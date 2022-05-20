Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+31° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
7 минут назад

Стюардесса частного самолета раскрыла самые странные просьбы богатых пассажиров

Lenta.ru

Бортпроводница, проработавшая на частном самолете более 10 лет, рассказала о самых странных просьбах богатых и знаменитых клиентов. Ее слова приводит The Sun.

Стюардесса раскрыла странные просьбы богатых пассажиров
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам автора материала, которая пожелала остаться анонимной, клиенты не всегда ведут себя прилично, в частности, некоторые сильно напиваются прямо во время рейса. Кроме того, влиятельные люди часто просят о странных услугах во время полета — например, однажды VIP-клиентка потребовала немедленно посадить самолет, поскольку хотела съесть гамбургер. В другой раз пассажиры взяли с собой на борт 32 живых сокола.

Также знаменитости очень требовательны к деталям — они предпочитают определенный цвет полотенец, вкус чипсов или марку ополаскивателя для рта. Для одного из пассажиров бортпроводнице пришлось купить аппарат для приготовления попкорна. «На одном рейсе нам дали чаевые в размере 200 долларов (12 тысяч рублей), чтобы мы оставались на камбузе, закрыли дверь во время полета и не беспокоили влюбленную пару», — поделилась девушка.

В заключение стюардесса отметила, что быть членом экипажа VIP-класса — это тяжелая работа, которая подразумевает длительные перелеты и общение с требовательными клиентами.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители