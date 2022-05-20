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1 час назад

В России создадут туристический маршрут по одной из самых красивых дорог мира

Lenta.ru

Власти республики Алтай, Алтайского края и Новосибирской области ведут совместную работу по созданию национального туристического маршрута по Чуйском тракту. Об этом сообщает ТАСС.

В РФ создадут маршрут по одной из самых красивых дорог мира
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что брендовый маршрут пройдет по всем трем регионам, где расположена нить Чуйского тракта — трасса входит в десятку красивейших дорог мира по версии National Geographic. В дополнение будет разработан аудиогид.

«Аудиогид будет содержать информацию о тракте, интересные факты и места по маршруту на территории Алтайского края — до особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь". В маршрут войдут музеи Роберта Рождественского, Германа Титова, Василия Шукшина, этнопарк "Легенда", Центр кумандинской культуры, озеро Ая, памятник Николаю Рериху и Тавдинские пещеры»,

— рассказал о планах начальник управления Алтайского края по развитию туризма и санаторно-курортной деятельности Евгений Дешевых.

Уточнялось, что в настоящее время готовится сценарий аудиогида, литературные тексты будут написаны позднее. Выпуск гида запланирован на конец июня, доступ к нему будет бесплатным в мобильном приложении.

Новости путешествий,Евгений Дешевых,Роберт Рождественский,Николай Рерих,Василий Шукшин,Герман Титов,
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