В РФ создадут маршрут по одной из самых красивых дорог мира

Власти республики Алтай, Алтайского края и Новосибирской области ведут совместную работу по созданию национального туристического маршрута по Чуйском тракту. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что брендовый маршрут пройдет по всем трем регионам, где расположена нить Чуйского тракта — трасса входит в десятку красивейших дорог мира по версии National Geographic. В дополнение будет разработан аудиогид.

«Аудиогид будет содержать информацию о тракте, интересные факты и места по маршруту на территории Алтайского края — до особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь". В маршрут войдут музеи Роберта Рождественского, Германа Титова, Василия Шукшина, этнопарк "Легенда", Центр кумандинской культуры, озеро Ая, памятник Николаю Рериху и Тавдинские пещеры»,

— рассказал о планах начальник управления Алтайского края по развитию туризма и санаторно-курортной деятельности Евгений Дешевых.