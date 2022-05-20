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2 часа назад

Турист провел отпуск в отделении полиции из-за оплошности при сборах в аэропорт

Lenta.ru

Британский турист случайно улетел в Хорватию с паспортом падчерицы — весь отпуск он провел в отделении полиции в аэропорту, дожидаясь обратного рейса домой. Об этом пишет Daily Mail.

Турист провел отпуск в полиции из-за оплошности при сборах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

57-летний житель Манчестера Дэвид Чедвик (David Chadwick) собирался в пятидневную романтическую поездку вместе со своей женой в Хорватию. Как рассказал британец, во время сборов он совершил роковую оплошность — из-за спешки мужчина вместо своего паспорта случайно взял документ падчерицы.

Несмотря на ошибку, путаница с паспортами обнаружились только по прилете в Загреб. Чедвик был задержан пограничной службой Хорватии и направлен в отделение полиции, так как при себе у него не было других документов, идентифицирующих личность. Мужчине пришлось провести в камере все пять дней отпуска, так как вернуться домой он мог только на рейсе той же авиакомпании.

«Когда я наконец вернулся в Великобританию, пограничники в аэропорту Манчестера не могли поверить, что я попал в Хорватию с неправильным паспортом»,

— вспомнил турист. Мужчина дал обещание, что обязательно вернется в Загреб, однако возьмет с собой уже свой паспорт.

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