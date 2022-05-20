Турист провел отпуск в полиции из-за оплошности при сборах

57-летний житель Манчестера Дэвид Чедвик (David Chadwick) собирался в пятидневную романтическую поездку вместе со своей женой в Хорватию. Как рассказал британец, во время сборов он совершил роковую оплошность — из-за спешки мужчина вместо своего паспорта случайно взял документ падчерицы.

Несмотря на ошибку, путаница с паспортами обнаружились только по прилете в Загреб. Чедвик был задержан пограничной службой Хорватии и направлен в отделение полиции, так как при себе у него не было других документов, идентифицирующих личность. Мужчине пришлось провести в камере все пять дней отпуска, так как вернуться домой он мог только на рейсе той же авиакомпании.