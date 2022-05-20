Популярный курорт начал страдать из-за отсутствия россиян

Популярный средиземноморский курорт Коста-Дорада в Испании начал страдать из-за отсутствия русских путешественников. Об этом сообщает Deutsche Welle (включено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов).

По информации издания, до начала пандемии в 2019 году количество российских туристов составляло около 20 процентов от числа всех гостей курорта. При этом в настоящее время поток отдыхающих из России полностью прекратился. По подсчетам испанского Института туризма, в 2022 году отсутствие россиян будет стоить стране 1,4 миллиарда евро.

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«Основная причина в том, что вакцина "Спутник V" не была одобрена ЕС, что привело к полному отсутствию транспортной мобильности между нашими странами», — считает Пере Гранадос, мэр курортного города Салоу. Кроме того, испанцы потеряли надежду на возвращение гостей из России в ближайшее время на фоне геополитического кризиса, сложившегося из-за ситуации на Украине.

Отмечается, что отсутствие россиян, тратящих в отпуске много денег, значительно отразилось на розничном бизнесе курорта. «У нас практически не осталось русскоговорящих клиентов, и это очень заметно на фоне количества британцев и французов», — говорит владелец магазина одежды Марк Рибера.

Уточняется, что в предыдущие сезоны россияне бронировали около миллиона ночей в отелях каждый год. При этом предпочтение туристы отдавали люксовому сегменту гостиниц. «Для нас это очень большая потеря, мы терпим убытки и надеемся, что ситуация в скором времени изменится», — признался владелец отеля Playa Park Хауме Ортео.

В настоящее время власти курорта стараются привлечь отдыхающих из других мест, например, из Польши, Ирландии и стран Балтии.