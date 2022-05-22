Россиянам предложили больше туров в Таиланд

На фоне постепенного упрощения правил въезда иностранных путешественников в Таиланд российские туроператоры стали активнее предлагать клиентам отдых в королевстве. Так, и ANEX Tour заявил о старте продаж туров в страну из Москвы и регионов.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

На этой неделе поставщик турпродукта сообщил своим партнерам о возможности забронировать как GDS-туры с перелетом, так и отдельно наземное обслуживание. В пакетах с перевозкой заложены регулярные рейсы иностранных авиакомпаний.

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Туроператор формирует предложения из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска на остров Пхукет и материковую часть – Паттайю с прибытием в Бангкок. Все перелеты стыковочные – через Дубай или Абу-Даби на крыльях Emirates, Etihad Airways и flydubai. Стоит учесть, что в турпакеты не включен трансфер из аэропорта и обратно. Встречу и проводы на рейс можно заказать за дополнительную плату.

Что касается стоимости, например, на конец мая – начало июня тур на 13 ночей в отель 3–4* на Пхукете с вылетом из Москвы обойдется туристам минимум в 120 тыс. руб. на двоих, из Санкт-Петербурга – от 150 тыс. руб, из Новосибирска – от 220 тыс. руб., а из Екатеринбурга – уже от 300 тыс. руб. В свою очередь, отдых в Паттайе при тех же параметрах по цене аналогичен островному.

При этом GDS-туры предполагают добавление в турпродукт авиаперевозки по актуальному на момент бронирования тарифу.

Отметим, отдых в Таиланде с перелетом регулярными рейсами через ОАЭ и не только предлагают и другие туроператоры, а ценовой разбег бывает достаточно заметен. Причем некоторые компании, такие как Coral Travel, ПАКС, Space Travel, «Русский экспресс» и т. д., готовы отправить клиентов отдыхать не только на Пхукет и в Паттайю, но и в Краби, на Ко-Чанг и Самуи.

Между тем Россия и Таиланд надеются в скором времени возобновить и прямое авиасообщение между государствами. Для этого Минтранс РФ, Ростуризм и профильные ведомства королевства проведут встречу для оценки данных перспектив.