Исчезнувшее 100 лет назад насекомое нашли в багаже туриста

Пассажир из Филиппин попытался провезти в США редкий вид моли, который последний раз видели в 1912 году, и был задержан пограничной службой в аэропорту. Об этом пишет The Independent.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Инцидент произошел в аэропорту Детройта в сентябре 2021 года, однако известно о нем стало только сейчас. Так, пассажир рейса, прибывшего с Филиппинских островов, случайно попал на досмотр к сотрудникам пограничной службы. Внимание инспекторов привлекли «интригующие» отверстия в коробочках с семенами. По словам мужчины, он собирался выращивать лечебный чай.

При досмотре оказалось, что внутри коробочек находились личинки и куколки моли, а отверстия являлись «выходом» для насекомых. Находка была отправлена на анализ, но после превращения насекомых во взрослых особей их вид все равно не удалось идентифицировать — тогда моль перенаправили в Министерство сельского хозяйства США. Выяснилось, что пассажир попытался провезти в багаже представителей вида Salma brachyscopalis Hampson Months, считавшихся исчезнувшими более 100 лет назад.

Отмечается, что насекомых пришлось ликвидировать с помощью паровой стерилизации.