Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+28° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Считавшееся исчезнувшим более 100 лет насекомое случайно нашли в багаже туриста

Lenta.ru

Пассажир из Филиппин попытался провезти в США редкий вид моли, который последний раз видели в 1912 году, и был задержан пограничной службой в аэропорту. Об этом пишет The Independent.

Исчезнувшее 100 лет назад насекомое нашли в багаже туриста
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел в аэропорту Детройта в сентябре 2021 года, однако известно о нем стало только сейчас. Так, пассажир рейса, прибывшего с Филиппинских островов, случайно попал на досмотр к сотрудникам пограничной службы. Внимание инспекторов привлекли «интригующие» отверстия в коробочках с семенами. По словам мужчины, он собирался выращивать лечебный чай.

При досмотре оказалось, что внутри коробочек находились личинки и куколки моли, а отверстия являлись «выходом» для насекомых. Находка была отправлена на анализ, но после превращения насекомых во взрослых особей их вид все равно не удалось идентифицировать — тогда моль перенаправили в Министерство сельского хозяйства США. Выяснилось, что пассажир попытался провезти в багаже представителей вида Salma brachyscopalis Hampson Months, считавшихся исчезнувшими более 100 лет назад.

Отмечается, что насекомых пришлось ликвидировать с помощью паровой стерилизации.

Ранее, в октябре 2021 года, пара туристов на стойке регистрации случайно нашла в своем чемодане собаку. Отмечалось, что питомец путешественников спрятался среди вещей — обнаружить его удалось благодаря сотруднице авиакомпании, которая заметила перевес багажа.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители