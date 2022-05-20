Курорты Коста-Дорада страдают без русских туристов

Коста-Дорада всегда было одним из любимых направлений россиян: они составляли до 20% всех отдыхающих на курортах «золотого берега». По подсчетам испанских отельеров, ежегодно русские туристы бронировали около 1 млн ночей в гостиницах Коста-Дорада, причем преимущественно в luxury-сегменте.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Этот показатель упал в пандемию, а теперь политическая повестка окончательно развеяла надежду на возвращение россиян – по крайней мере, в обозримом будущем. Хауме Ортео, представитель туристического офиса Коста-Дорада, утверждает, что проблема не только в заполняемости отелей.

«Все бизнесы на побережье просели без путешественников из России. Они всегда были самыми платежеспособными и активными покупателями».

Ортео говорит, что в попытке восстановить экономику Коста-Дорада будет привлекать туристов из Прибалтики и Польши. В целом, по подсчетам испанского Института туризма, в 2022 году отсутствие русских туристов будет стоить стране 1,4 млрд евро.

По русским путешественникам (а вернее, их деньгам) скучают не только в Испании. По данным информационно-аналитического агентства Total Research, до февральских событий россияне ежегодно тратили около 35 млрд долларов на отдых за границей. Итальянская ассоциация отельеров Federalberghi посчитала, что в 2021 году путешественники из России принесли бюджету около 200 млн евро. Кипр без русских туристов может потерять до 2,5% годового ВВП. Куба и Доминиканская Республика, где, по подсчетам Всемирной туристической организации, россияне составляли до 40% потока, готовятся в этом сезоне к «ужасным последствиям».