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1 час назад

Отдых в Сочи станет доступнее для россиян из регионов

Lenta.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске новых рейсов в Сочи из девяти городов с 1 июня. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Отдых в Сочи станет доступнее для россиян из регионов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, отдых на черноморском курорте станет доступнее для жителей Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы. Рейсы из регионов будут выполняться на среднемагистральных лайнерах Airbus A320.

«Ежедневные рейсы без пересадок и удобное расписание значительно расширяют возможности для планирования отпуска и позволят путешественникам сэкономить время и деньги»,

— отметили в авиакомпании.

Ранее в мае «Аэрофлот» объявил масштабную распродажу авиабилетов со скидками до 50 процентов. Приобрести билет за полцены можно в период с 19 по 26 мая на рейсы с датой вылета до 31 октября 2022 года. Акция распространяется на полеты между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и другими городами страны.

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