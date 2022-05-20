Отдых в Сочи станет доступнее для россиян из регионов

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске новых рейсов в Сочи из девяти городов с 1 июня. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Так, отдых на черноморском курорте станет доступнее для жителей Нижнего Новгорода, Самары , Казани , Санкт-Петербурга , Омска , Перми , Екатеринбурга , Тюмени и Уфы . Рейсы из регионов будут выполняться на среднемагистральных лайнерах Airbus A320.

«Ежедневные рейсы без пересадок и удобное расписание значительно расширяют возможности для планирования отпуска и позволят путешественникам сэкономить время и деньги»,

Ранее в мае «Аэрофлот» объявил масштабную распродажу авиабилетов со скидками до 50 процентов. Приобрести билет за полцены можно в период с 19 по 26 мая на рейсы с датой вылета до 31 октября 2022 года. Акция распространяется на полеты между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и другими городами страны.