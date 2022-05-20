Испания собирается открыть границы для непривитых туристов

Власти Испании захотели открыть границы для непривитых туристов из третьих стран «в считанные дни». Об этом сообщает издание The Local.
По словам министра промышленности, торговли и туризма Рейес Марото, путешественники, не имеющие сертификат о вакцинации, смогут въехать в страну с отрицательным результатом ПЦР-теста.
Анализы должны быть проведены не менее чем за 72 часа до прибытия. Также для прохождения границы подойдет антиген-тест сроком не более 24 часов.
«Мы собираемся устранить ограничение, которое могло отпугивать туристов из неевропейских стран от посещения Испании»,
— подчеркнула Марото.
Ранее в мае сообщалось, что Россия откроет наземную границу с Грузией, а также разрешит въезд гражданам Армении и Киргизии из третьих стран. Кроме того, ограничения не будут применяться в отношении россиян, которые собираются выехать из страны в Абхазию, Южную Осетию, Монголию, Казахстан, Китай, ДНР, ЛНР и Грузию.