Испания собирается открыть границы для непривитых туристов

Власти Испании захотели открыть границы для непривитых туристов из третьих стран «в считанные дни». Об этом сообщает издание The Local.

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По словам министра промышленности, торговли и туризма Рейес Марото, путешественники, не имеющие сертификат о вакцинации, смогут въехать в страну с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Анализы должны быть проведены не менее чем за 72 часа до прибытия. Также для прохождения границы подойдет антиген-тест сроком не более 24 часов.

«Мы собираемся устранить ограничение, которое могло отпугивать туристов из неевропейских стран от посещения Испании»,

— подчеркнула Марото.