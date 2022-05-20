Социологи узнали, в какие страны хотели бы поехать россияне

Большинство жителей нашей страны, а именно 84% любят путешествовать. Аналитический центр НАФИ выяснил, в какую зарубежную страну хотели бы отправиться россияне, не будь для них ни финансовых, ни коронавирусных, ни каких-либо иных ограничений. В качестве наиболее привлекательных стран для туристической поездки чаще всего россияне называют Италию (28%), Турцию (23%) и Францию (18%). При этом в Италию в большей степени хотели бы поехать люди старшего возраста, 60+ (33%), а в Турцию и Францию — россияне от 35 до 44 лет (23% и 28% соответственно). Среди других стран в ТОП-20 входят: