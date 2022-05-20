Социологи узнали, в какие страны хотели бы поехать россияне

Тягу к путешествиям испытывают многие. Однако предпочтения в направлении у всех совершенно разные. Эксперты выяснили, какие страны пользуются наибольшим интересом среди россиян.
Большинство жителей нашей страны, а именно 84% любят путешествовать. Аналитический центр НАФИ выяснил, в какую зарубежную страну хотели бы отправиться россияне, не будь для них ни финансовых, ни коронавирусных, ни каких-либо иных ограничений. В качестве наиболее привлекательных стран для туристической поездки чаще всего россияне называют Италию (28%), Турцию (23%) и Францию (18%). При этом в Италию в большей степени хотели бы поехать люди старшего возраста, 60+ (33%), а в Турцию и Францию — россияне от 35 до 44 лет (23% и 28% соответственно). Среди других стран в ТОП-20 входят:
Китай Египет Германия Япония Испания Таиланд США Индия ОАЭ Греция Великобритания Бразилия Австралия Вьетнам Куба Швейцария Кипр.
16% россиян признались, что не любят путешествовать. Больше всего это характерно для мужчин (20% против 13% женщин) и респондентов без высшего образования (20%). Ирина Иванкова, директор направления исследований в сферах туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ:
«Несмотря на то, что ежегодно отправляются в туристические поездки не более половины россиян, наши соотечественники очень любят путешествовать. За последние годы из-за пандемии коронавируса международный туризм был сильно осложнен, что дало старт развитию внутреннего туризма. Но тем не менее россияне скучают по международным поездкам и при первой возможности отправятся знакомиться с историей и культурой зарубежных стран, их природными достопримечательностями. Поэтому наравне с инвестированием во внутренний туризм, крайне важно продолжать активное сотрудничество с туристическими представительствами зарубежных стран, а также обеспечить восстановление международного авиа- и железнодорожного сообщения».
Методология: В рамках мониторинга в апреле был проведен всероссийский опрос 1600 человек 18 лет и старше в 53 регионах России. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.