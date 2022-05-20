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2 часа назад

Россияне рассказали, сколько готовы потратить на отпуск

Primpress

Более трети опрошенных оказались не способны позволить себе недельный отпуск

Россияне рассказали, сколько готовы потратить на отпуск
Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Исследование, проведенное SuperJob, показало, сколько россияне готовы потратить на недельный отпуск, сообщает PRIMPRESS.

Так, в ходе исследования стало известно, что более чем у трети россиян (35%) нет денег на недельный отпуск. Отметим, что в прошлом году только 30% респондентов не могли позволить себе недельный отпуск.

Кроме того, идеальный отпуск россияне оценили в среднем в 160 тыс. руб. Мужчины готовы потратить на него около 175 тыс. руб., женщины – 143 тыс. руб. При этом реально выложить за отпуск опрошенные планируют 37 тыс. руб.

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