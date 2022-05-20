Россияне рассказали, сколько готовы потратить на отпуск

Более трети опрошенных оказались не способны позволить себе недельный отпуск
Исследование, проведенное SuperJob, показало, сколько россияне готовы потратить на недельный отпуск, сообщает PRIMPRESS.
Так, в ходе исследования стало известно, что более чем у трети россиян (35%) нет денег на недельный отпуск. Отметим, что в прошлом году только 30% респондентов не могли позволить себе недельный отпуск.
Кроме того, идеальный отпуск россияне оценили в среднем в 160 тыс. руб. Мужчины готовы потратить на него около 175 тыс. руб., женщины – 143 тыс. руб. При этом реально выложить за отпуск опрошенные планируют 37 тыс. руб.