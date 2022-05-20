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2 часа назад

Новый отель с огромным аквапарком откроется в Таиланде в этом году

TURIZM.RU

Первый в истории Таиланда отель в космической тематике будет иметь 490 номеров, каждый из которых оборудуют специальными светильниками на потолке, имитирующими мерцающие звезды, а также красочной подсветкой изголовья кровати, выполненной в виде Северного сияния.

Новый отель с огромным аквапарком откроется в Таиланде
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

В распоряжении гостей нового Grande Center Point Space Pattaya — выбор, начиная от базовых номеров Space Deluxe с кроватью размера king size или двуспальной кроватью, колонками Bluetooth и ванной комнатой, до номеров Space Suite Connex с двумя спальнями, балконами с видом на море и ванной комнатой с джакузи.

Футуристическая мебель и изогнутые стены отеля напоминают космический корабль, а в каждой комнате постелют «галактический» ковер, а потолки осветят звездами.

На территории отеля есть собственный огромный аквапарк Space площадью 11 500 кв. м, разделенный на четыре зоны.

Здесь есть горная зона с пещерой и водопадом, джакузи в джунглях и ленивой рекой длиной 330 метров, а также зона летающих скал, где дети могут пронестись по двум водным желобам.

Можно прокатиться с 8-метровой горки, или провести время на открытой игровой площадке с песочницей и батутом.

Очередная зона — «Пляж космических пиратов» с искусственным песком и волнами, а также зона планеты с детским бассейном и амфитеатром.

Развлечения на этом не заканчиваются — рядом поле для мини-гольфа mini space, созданное по образу Солнечной системой, а также гигантское дерево в центре аквапарка, где будут проходить специальные ночные световые шоу.

Еду обещают тоже не земную. На выбор ресторан Orbit, заведение на крыше Luna и чайная комната Oort cloud, которая предлагает «современный взгляд на послеобеденное чаепитие».

Цены за номер в отеле начинаются с 5 000 тайских батов — примерно 9 000 рублей за ночь

Надо сказать, что этот отель не первый, построенный в космической тематике. Ранее в этом году Disney World в Орландо запустил совершенно новый захватывающий аттракцион «Галактический звездный крейсер» с номерами на космических кораблях.

Новости путешествий,Walt Disney,
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