Станет ли отдых в Абхазии дешевле

В отелях Абхазии снизили цены. Подробности рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Туристы едут в Абхазию в первую очередь за морем и солнцем – за пляжным отдыхом, и даже в случае экскурсионных туров погодный фактор сильно влияет на спрос»,

– отмечают специалисты компании FUN&SUN.

По информации туроператоров, отели Абхазии предлагают дисконт до 10-15 %, а иногда и до 25 % на заезды со второй половины мая и до середины июня. Тур с перелетом из Москвы в Сочи и проживанием в отеле «Эко-Папа» в поселке Бамбора с питанием «полный пансион» стоит от 25 021 тысяч рублей на человека при двухместном размещении.

«Отели, которые можно отнести к уровню 4* и 4*+ скидки не дают, ибо у них с загрузкой все хорошо»,

– прокомментировали в «Интуристе».

Статистика туроператоров показывает, что сейчас хороший спрос на отдых на курортах Абхазии с развитой туристической инфраструктурой, таких как Гагра, Пицунда, Новый Афон. «Летом будет возможна минимальная корректировка цен или появление спецпредложений по отдельным отелям лишь на ближайший месяц, примерно до 20 июня. Но в целом снижения цен и скидок в Абхазии дальше по сезону уже не будет», – подытожили специалисты «Русского экспресса».