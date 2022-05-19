Туристы отменяют брони в Анапе из-за отсутствия рейсов

Многие отели и санатории Анапы сейчас стоят полупустые, сообщают представители объектов размещения.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Все пишут только про Крым, а Анапа? Мы также без авиасообщения и видим, что гости и хотели бы, но не могут до нас добраться. Снимают брони, так как билетов на поезд уже нет», – говорит один из отельеров.

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«Продажи есть, на июнь мы сейчас на 80% заполнены. Но для лета нужна полная загрузка. К сожалению, параллельно с бронированиями идут и отказы, – рассказывает Карина Ватьян, исполнительный директор санатория “Родник” в Джемете. – Люди читают новости, видят, что авиакомпании отменяют рейсы, и снимают брони».

По данным туроператора «Дельфин», продажи по Анапе по сравнению с уровнем 2021-го просели на 25%.

По словам специалистов, многие туристы не готовы добираться двое-трое суток в одну сторону, не все располагают большим отпуском, чтобы тратить столько времени на дорогу. Билеты на поезд надо еще и успеть купить. Поездов на направлении вроде бы много – только из Москвы в Анапу в пик сезона ежедневно отправляется 5–7 составов, в Новороссийск – 4. Но в текущей ситуации из-за отсутствия авиасообщения этого явно недостаточно. Туристы расхватывают нижние полки в купе и плацкарте чуть ли не в первый день открытия продаж, за 90 дней до поездки.

«Мы проводили розыгрыш отдыха на майские. Туристы из Башкирии, выигравшие проживание в нашем санатории, не смогли купить билеты за 10 дней, пришлось отложить поездку», – приводит пример Карина Ватьян.

В другом отеле рассказали о колебаниях клиентов: «Вся семья будет разбросана по разным вагонам, нужны ли нам такие неудобства, не проще ли отправиться в Сочи?»

Редакция TourDom.ru проверила наличие мест на поезда в Анапу из Москвы. На 5 августа нижних полок практически не осталось, разве что боковые в плацкарте (3800 руб. в один конец). Ситуация с билетами на поездах до Новороссийска лучше – здесь пока еще можно найти нижние места в купе (8100 руб.). Напомним, до Геленджика можно добраться из этого города на автобусе.

Другая категория гостей – автотуристы, те, кто спонтанно приезжает на машинах и бронирует день в день. В основном это жители Краснодарского края.

«В этом году колоссальная доля, около половины, туристов в Анапе и Геленджике – местные, – говорит руководитель туроператора “Дельфин” Сергей Ромашкин. – До Анапы им ехать всего 2,5 часа».

В отелях уже предсказывают нехватку парковочных мест.

«Наши стоянки всегда забиты под завязку, а в этом сезоне гостей на машинах будет в разы больше. Платных парковок тоже поблизости нет», – отмечает Карина Ватьян.

По данным туроператоров, продажи по Геленджику сократились меньше.