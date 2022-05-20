Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+28° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
3 часа назад

При каких условиях туроператоры могут продавать туры в Грузию?

TourDom

В связи с открытием Россией сухопутных границ с Грузией у туркомпаний возникает вопрос: можно ли предлагать туристам бронировать отели в стране, а также продавать туры с авиаперелетом на стыковочных рейсах. «В нашем ассортименте пакеты в Грузию не представлены именно по причине запрета, введенного Ростуризмом. Он еще действует?» – спрашивают в туркомпаниях.

При каких условиях туроператоры могут продавать туры в Грузию
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Редакция TourDom.ru разобралась в ситуации. Действительно, 17 мая сухопутные границы России с Грузией открыли в связи со снятием ограничений по COVID-19, независимо от действующих мер, связанных с политической ситуацией. В специальном документе, выпущенном в июне 2019 года, Ростуризм рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Грузию с туристическими целями в связи с осложнением политической ситуации в стране. Туроператорам и турагентам рекомендовано «приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Грузию до нормализации обстановки в стране; в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Грузию, о текущей ситуации в стране, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со ст. 14 № 132-ФЗ».

Видео дня

«Таким образом, Ростуризм установил не запрет, а рекомендацию приостановить продажу туров и отдельных туристических услуг, – пояснил руководитель юридического агентства “Персона Грата” Георгий Мохов. – Туроператоры при заключении договоров обязаны информировать туристов о текущей ситуации в стране и условиях расторжения договора с правом туриста получить возврат денежных средств».

В то же время юрист напомнил, что, если туроператор продал тур после предупреждения о безопасности, а во время поездки турист пострадал, туроператор может получить обвинение по ст. 238 УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Если здоровью туриста будет нанесен тяжкий вред, статьей предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 500 тыс. руб. либо лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом.

Впрочем, пакетные туры в Грузию формировались в основном на базе авиаперелета. После прекращения в 2019 году прямого авиасообщения организованный турпоток в страну значительно снизился. С открытием сухопутной границы ожидается в первую очередь увеличение числа самостоятельных туристов, прибывающих на машинах и бронирующих размещение в частном секторе. О серьезном росте организованного турпотока можно будет говорить лишь после возобновления прямых рейсов в страну.

Новости путешествий,Российские туроператоры,Георгий Мохов,Ростуризм,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители