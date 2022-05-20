При каких условиях туроператоры могут продавать туры в Грузию?

В связи с открытием Россией сухопутных границ с Грузией у туркомпаний возникает вопрос: можно ли предлагать туристам бронировать отели в стране, а также продавать туры с авиаперелетом на стыковочных рейсах. «В нашем ассортименте пакеты в Грузию не представлены именно по причине запрета, введенного Ростуризмом. Он еще действует?» – спрашивают в туркомпаниях.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Редакция TourDom.ru разобралась в ситуации. Действительно, 17 мая сухопутные границы России с Грузией открыли в связи со снятием ограничений по COVID-19, независимо от действующих мер, связанных с политической ситуацией. В специальном документе, выпущенном в июне 2019 года, Ростуризм рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Грузию с туристическими целями в связи с осложнением политической ситуации в стране. Туроператорам и турагентам рекомендовано «приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Грузию до нормализации обстановки в стране; в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Грузию, о текущей ситуации в стране, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со ст. 14 № 132-ФЗ».

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«Таким образом, Ростуризм установил не запрет, а рекомендацию приостановить продажу туров и отдельных туристических услуг, – пояснил руководитель юридического агентства “Персона Грата” Георгий Мохов. – Туроператоры при заключении договоров обязаны информировать туристов о текущей ситуации в стране и условиях расторжения договора с правом туриста получить возврат денежных средств».

В то же время юрист напомнил, что, если туроператор продал тур после предупреждения о безопасности, а во время поездки турист пострадал, туроператор может получить обвинение по ст. 238 УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Если здоровью туриста будет нанесен тяжкий вред, статьей предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 500 тыс. руб. либо лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом.